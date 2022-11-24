Топ-менеджеры "Вымпелкома" покупают компанию у холдинга VEON за 130 миллиардов рублей

Топ-менеджеры "Вымпелкома" (мобильный оператор "Билайн") выкупают компанию у телекоммуникационного холдинга VEON. Одним из покупателей становится гендиректор российской компании Александр Торбахов, передает "Интерфакс".

VEON получит от продажи актива 130 млрд руб., сделка может быть закрыта до 1 июня 2023 года.

VEON - холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. Крупнейший акционер VEON — группа LetterOne, созданная владельцами российской "Альфа-групп". Компания зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме.

В "Вымпелкоме" ранее поясняли, что решение VEON в том числе связано со множеством регуляторных ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции.