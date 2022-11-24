За 10 лет надо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы – Путин

В предстоящие десять лет надо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту.

"Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальное. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны. Наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития", - заявил Путин.

По словам президента, по определенным направлениям Россия ушла в сфере искусственного интеллекта вперед и надо обязательно наращивать эти усилия.

Путин пообещал с 1 января 2023 года налоговые льготы бизнесу, который будет покупать и внедрять отечественные решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта.