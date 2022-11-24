Жителя Челябинской области будут судить за незаконную рубку деревьев на 3,2 млн рублей

В Чебаркуле Челябинской области директора компании "Ресурс" осудят за незаконную рубку лесных насаждений с ущербом около 3,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что с сентября 2021 года по май 2022 года обвиняемый организовал незаконную рубку 128 сосен, поручив ее неосведомленным работникам.

Обвиняемый частично возместил ущерб в размере 500 тыс. рублей. Его автомобиль арестован.