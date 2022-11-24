В Прикамье машиниста упаковочной машины зажало между рулоном и прижимным диском

Работник "Соликамскбумпром" получил тяжелую травму, сообщили в пресс-службе инспекции труда в Прикамье.

По данным ведомства, 21 ноября при поправлении бумажного круга рулоноупаковочном станке произошло срабатывание привода диска для удержания кругов. В результате чего машинист упаковочной машины оказался зажат между рулоном и прижимным диском. Полученные травмы в относятся к категории тяжелых.

В настоящее время инспекция труда формирует комиссию для установления причин и обстоятельств несчастного случая.

У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего.

По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы.