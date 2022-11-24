Депутаты приняли в первом чтении бюджет Челябинской области на 2023 год с дефицитов в 51,5 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2023 год и плановый период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год рассчитан в сумме 226 млрд рублей с приростом на 3% к первоначальному бюджету текущего года. Объем федеральных трансфертов определен в размере 33,3 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 277,6 млрд рублей.

На социальную поддержку будет направлено 87,4 млрд рублей. Предусмотрено обеспечение в полном объеме реализации всех указов Президента РФ, исполнение региональных программ по оказанию мер господдержки граждан и их семей, индексация всех социальных выплат. Все меры поддержки, введенные в текущем году, сохранены в бюджете следующего года в полном объеме. предусмотрено финансирование на поддержку семей мобилизованных южноуральцев, помощь военнослужащим, а также подшефным территориям в ДНР.

Дефицит областного бюджета запланирован в размере 51,5 млрд рублей. Как сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын, он будет покрываться остатками средств текущего года и федеральными бюджетными кредитами.