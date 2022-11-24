24 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: &quot;РТ-Инвест&quot;

В Челябинской области в 2023 году начнется строительство экопромышленного парка

В Миассе в следующем году начнется строительство экопромышленного парка. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент достигнута договоренность по строительству экотехнопарка, проведены инженерно-изыскательские работы. Есть вопросы по согласованию земельного участка.

"Это один из восьми экопромышленных парков, которые будут строиться в Российской Федерации. Мы вошли в эту программу. Хочу сказать жителям Миасса, что не надо бояться, никакой мусор на площадку завозиться не будет. Завозиться будет вторичное сырье, которое будет перерабатываться на производстве. Это важно для региона", - подчеркнул министр.

Сергей Лихачев отметил, что экотехнопарк позволит уменьшить количество захоронений отходов и увеличить долю их переработки. Также в районе Миасса будет строиться мусоросортировочная станция, где будут отбираться отходы для переработки в экопромышленном парке. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей.

Напомним, Правительство РФ направит 9,4 млрд рублей на строительство восьми экопромышленных парков. Средства будут предоставлены в виде имущественного взноса Российскому экологическому оператору. Экотехнопарки будут строить в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Теги: экотехнопарк, отходы, ТКО, переработка,



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