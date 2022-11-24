24 Ноября 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

Новым омбудсменом Прикамья назначен Игорь Сапко

Новым Уполномоченным по правам человека в Пермском крае назначен Игорь Сапко. Соответствующее постановление принято на заседании краевого парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания.

"Решением законодательного собрания Игорь Сапко назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Пермском крае на пять лет. Кандидатура была предложена губернатором региона Дмитрием Махониным. Ранее кандидатура Игоря Сапко прошла согласование с федеральным Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой", - говорится в сообщении.

Напомним, месяц назад уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена Пермского края. Во время встречи, которая состоялась в Москве, правозащитники обменялись мнениями по наиболее чувствительным аспектам обеспечения гарантий прав людей в регионе и наметили планы дальнейшей совместной работы.

После согласования кандидатуры в краевое заксобрание поступил проект постановления о назначении экс-депутата краевым омбудсменом.

Действующий уполномоченный по правам человека Павел Миков займет должность директора пермского краевого колледжа "Оникс".

Теги: Игорь Сапко, омбудсмен, заксобрание



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