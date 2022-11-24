Депутаты заксобрания Прикамья окончательно утвердили бюджет края

Во втором окончательном чтении принят закон о бюджете Прикамья на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Согласно принятому документу, плановый объем доходов в следующем году составит 206,4 млрд рублей, а объем расходов – 233,4 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 27 млрд рублей, что составит 13,8% к объему собственных доходов краевого бюджета.

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 40 поправок. Большинство из них было внесено главой региона. Согласно итоговой редакции, главный финансовый документ носит социальный характер. На образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение направлено порядка 70% всех расходов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина при формировании документа, очень важно было сохранить сбалансированность, устойчивость и социальную направленность бюджета. "Мы создавали его в непростых условиях, связанных с влиянием экономических санкций. Тем не менее, считаю, что в целом мы справились и сохранили основные приоритеты. В первую очередь это выполнение всех наших социальных обязательств, строительство значимых объектов, поддержка муниципалитетов Прикамья", – отметил губернатор.

Принятые поправки уточнили объемы доходов региональной казны, позволили увеличить резервный фонд, перераспределить часть расходов, также учли редакционные замечания. Так, объем иных межбюджетных трансфертов был увеличен на 22,4 млн рублей, были учтены поступления средств от компании "Уралкалий" в сумме 62,8 млн рублей. За счет акцизов на 362,7 млн рублей был увеличен объем доходов.

Отметим, доходы Пермского края впервые превысили отметку 200 млрд рублей. По словам председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих, это внушает оптимизм, однако краевые власти должны предпринять немало усилий, чтобы обеспечить финансовую стабильность региона.

"Главная задача бюджетной политики – обеспечить стабильное развитие Прикамья и благополучие его жителей в сегодняшних непростых условиях. Сейчас важно не расслабляться и продолжать развитие, несмотря на сложности. Предстоит большая работа", - отметил спикер краевого парламента.