Пьяный челябинец устроил дебош при посадке в аэропорту Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан нетрезвый пассажир, который устроил дебош при посадке на борт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, поздно вечером 23 ноября в дежурную часть линейного отдела МВД в Кольцово поступил сигнал, что к готовящемуся к вылету самолету "Екатеринбург – Чита" срочно требуется наряд транспортной полиции. Прибывшие силовики задержали жителя Челябинской области 1993 года рождения, который при посадке в салон нарушал общественный порядок.

По внешним признакам молодой человек был пьян. Он громко выражался отборным матом в адрес других пассажиров. На замечания работников воздушного судна дебошир никак не реагировал.

В итоге челябинец был снят с рейса и доставлен в дежурную часть. Там на него составили административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Теперь возмутителя спокойствия ждет суд.