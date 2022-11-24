24 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

Пьяный челябинец устроил дебош при посадке в аэропорту Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан нетрезвый пассажир, который устроил дебош при посадке на борт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, поздно вечером 23 ноября в дежурную часть линейного отдела МВД в Кольцово поступил сигнал, что к готовящемуся к вылету самолету "Екатеринбург – Чита" срочно требуется наряд транспортной полиции. Прибывшие силовики задержали жителя Челябинской области 1993 года рождения, который при посадке в салон нарушал общественный порядок.

По внешним признакам молодой человек был пьян. Он громко выражался отборным матом в адрес других пассажиров. На замечания работников воздушного судна дебошир никак не реагировал.

В итоге челябинец был снят с рейса и доставлен в дежурную часть. Там на него составили административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Теперь возмутителя спокойствия ждет суд.

Теги: дебошир, Челябинск, Кольцово, аэропорт, Екатеринбург



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