В Челябинске создадут систему мониторинга водоемов

Челябинск станет пилотным городом для создания системы мониторинга воды в водоемах. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы начинаем создавать систему мониторинга воды в водоемах. Пилотным будет город Челябинск и его водоемы. Мы посмотрим эту систему, заведем ее в наш территориальный информационно-аналитический центр, чтобы население видело какого качества вода в наших водоемах", - рассказал он.

Кроме того, в настоящий момент проводится комплексное обследование Шершневского водохранилища. Это позволит принять управленческие решения по поводу его очистки и улучшения качества воды. Также министр сообщил о больших планах по реабилитации реки Миасс в Челябинске Эта работа будет включать не только очистку дна, но и создание ливневой канализации, постройку трех очистных систем.