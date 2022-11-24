Госдума одобрила дефицитный бюджет России на 2023 год

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект бюджета страны на 2023 год и плановый период до 2025 года (впрочем, плановая часть, как показывает практика, активно пересматривается).

Согласно закону, доходы госбюджета России в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – чуть больше 29 триллионов рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году ожидается увеличение доходов до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — до 27,98 триллиона, а расходов — соответственно до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей.

В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Отмечается также, что основным источником покрытия дефицита станут внутренние госзаимствования.

Ко второму чтению проекта бюджета было подано 750 поправок, из них принято 605 поправок. Общий объем перераспределяемых средств, в том числе зарезервированных, составил порядка 2 трлн рублей.