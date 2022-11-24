Глава МАГАТЭ: Очень трудно определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "очень трудно" определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.

"Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

"Наша главная цель - прекратить это, а не играть в обличителей", - добавил Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что переговоры между Москвой и Киевом относительно зоны безопасности на ЗАЭС "продвигаются вперед", но сторонам непросто "достичь согласованных параметров", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Гросси "активизировал консультации" о создании "защитной зоны" вокруг ЗАЭС после обстрелов, зафиксированных в минувшие выходные.

В свою очередь, глава "Росатома" Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на ЗАЭС, сопроводив это рассуждениями о безопасной зоне. "Я думаю, зона безопасности будет возможна, только если это будет одобрено Вашингтоном", - заявил он.