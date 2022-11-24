Выбросы в Магнитогорске после рекультивации свалки сократятся на 9%

Рекультивация городской свалки в Магнитогорске позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 16 тысяч тонн. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы в этом году добились переводу рекультивации магнитогорской свалки в программу "Чистый воздух" из программы "Чистая страна". Основная претензия к магнитогорской свалке — это выброс 16 тыс. тонн загрязняющих веществ в город. Если мы ее к концу 2024 года рекультивируем, снизится количество выбросов в воздух Магнитогорска на 16 тиыс. тонн, а это почти 9%", - рассказал министр.

Рекультивация свалки начнется в 2023 году. В настоящий момент проектная документация проходит государственную и экологическую экспертизы. После этого будет выбранединый поставщик.

"Мы бы хотели, чтобы поставщик был из структуры Росатома, потому что как показала челябинская свалка эти люди относятся к своему делу ответственно", - подчеркнул Лихачев.