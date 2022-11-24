24 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Союз архитекторов России отметил "Атомстройкомплекс" за реализацию проекта на Уралмаше

"Атомстройкомплекс" получил диплом Союза архитекторов России на национальном фестивале "Зодчество-2022". Застройщик отмечен в номинации "Многоквартирные жилые здания" за реализованный проект – новый квартал, построенный в составе ЖК "Северное сияние".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, с 2012 года "Атомстройкомплекс" планомерно расселяет ветхие и аварийные двухэтажные дома в районе метро "Уралмаш" и возводит на их месте современные жилые кварталы, формируя комфортную городскую среду. На текущий момент расселено 23 многоквартирных дома общей площадью более 13,5 тыс. кв.м.

Над архитектурой новой очереди ЖК "Северное сияние" работал проектный институт "Атомстройкомплекса" в партнерстве с бюро "Гордеев-Демидов". Специалисты сохранили в проекте исторический ритм застройки Уралмаша, для которой характерна объемная и богатая архитектура, а также продолжили новый масштаб высотности, заданный предыдущими очередями.

Новый квартал в составе ЖК "Северное сияние" в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Объект вписан в историческую среду за счет активной пластики фасада и нерядовых архитектурных элементов. На улицу Кировоградскую выходит 10-этажный дом. Две высотные башни сдвинуты вглубь квартала, одну отличают строгие прямоугольные формы, вторую – плавный скругленный силуэт. Перед круглой башней сформирована площадь, от которой вдоль 10-этажного дома продолжается крытая пешеходная галерея, в ней размещены магазины и предприятия сферы услуг. Квартальная застройка позволила выделить парадный фасад, общественное пространство, а также сформировать тихий закрытый двор", - рассказала директор по проектированию "Атомстройкомплекса" Екатерина Спирина.

Новый квартал в составе ЖК "Северное сияние" в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как отмечают специалисты отдела продаж застройщика, большую часть покупателей ЖК "Северное сияние" составляют жители микрорайона Уралмаш, которые заинтересованы в улучшении качества жилья, но намерены остаться жить в любимом районе. В проекте представлен широкий выбор эффективных планировок: с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, а также двухуровневые квартиры, из которых открывается вид на город и парк "Уралмаш".

Теги: Атомстройкомплекс, Северное сияние, проект



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