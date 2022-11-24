ФСБ предотвратила теракт на "Южном потоке"

Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток" в Волгоградской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - цитирует РИА Новости заявление ЦОС ФСБ РФ.

Задержаны четверо россиян – предполагаемых исполнителей. При обысках у них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. руб. и "средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.