24 Ноября 2022
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Происшествия Южный ФО В России
Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракт на "Южном потоке"

Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток" в Волгоградской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - цитирует РИА Новости заявление ЦОС ФСБ РФ.

Задержаны четверо россиян – предполагаемых исполнителей. При обысках у них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. руб. и "средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.

инфографика Южный поток, газопровод, South Stream, Газпром(2012)|Фото: Накануне.RU

Теги: ФСБ РФ, теракт, Южный поток



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