В суде рассказали, почему отказали экс-главе Челябинска Тефтелеву в замене срока в колонии более мягким наказанием

Кыштымский городской суд не установил обстоятельств, свидетельствующих о стремлении осужденного экс-главы Челябинске Евгения Тефтелева к исправлению в период до августа 2022 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Суд установил, что в настоящий момент поведение экс-чиновника свидетельствует о наличии тенденции к исправлению. Однако до августа 2022 года поведение осужденного фактически сводилось к пассивному соблюдению правил внутреннего распорядка учреждения и выполнению законных требований администрации учреждения.

"Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о стремлении осужденного к исправлению, а не только о примерном соблюдении установленного порядка отбывания наказания, в период до августа 2022 года, не установлено", - рассказали в суде.

Тефтелев к труду не привлекался, поощрений не имел. Он был трудоустроен только в августе 2022 года перед направлением в суд ходатайства о замене неотбытого срока в колонии, в сентябре начал обучение, в октябре поощрен администрацией исправительного учреждения.

"Получение одного поощрения, принятие мер к трудоустройству и обучению непосредственно перед и после подачи ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания также не может являться безусловным и достаточным основанием для удовлетворения ходатайства", - отметили в суде.

Суд посчитал, что на данной стадии отсутствуют безусловные основания считать, что Тефтелев для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного ему наказания.

Напомним, суд отказал в удовлетворении ходатайства Тефтелева о замене неотбытого срока лишения свободы ограничением свободы. 28 октября 2020 года Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Конец срока 26 марта 2023 года. В августе Челябинский областной суд оставил без изменения постановление, изменившего экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.