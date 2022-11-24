24 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Мы – правоохранители, это вообще не наше дело": в МВД потребовали от Минпромторга закупать "железо" и ПО для всех силовиков

Силовые ведомства не в восторге от того, что им приходится вместо профильной деятельности заниматься налаживанием импортозамещения. Они требуют Минпромторг заняться посредничеством между заказчиками и поставщиками.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда производители программного обеспечения, нужного нам, жаловались на производителей "железа", "железо" говорило, что это ПО кривое. А мы, откровенно говоря, мы – правоохранители, это вообще не наше дело. Но мы их заставили сесть за стол, согласовать производство, и сейчас отечественное ПО нормально работает на нашем же, отечественном "железе", - рассказал о решении проблем глава департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов.

На круглом столе в Совете Федерации, посвященном импортозамещению в IT, полицейский пожаловался на законы. "Летом мы попытались установить жесткие требования при проведении закупки: все серверы только российского производства. В итоге на нас поступила жалоба об ограничении конкуренции. Пришлось отменять конкурс и проводить заново без жестких требований. Выиграла какая-то компания с демпингом 70% - явно не отечественные у них серверы", - рассказал Войнов.

"Не нужно нам давать деньги на закупки, дайте деньги Минпромторгу, он за все силовые - как минимум - ведомства должен составлять реальный план госзакупок на три года. Мы им должны формировать заявку, а они должны формировать пул закупок для наших поставщиков", - полагает представитель МВД.

Теги: мвд, импортозамещение, минпромторг



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