24 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области выбрали главу муниципального округа

Главой Коркинского муниципального округа избрана Наталья Лощинина. Соответствующее решение было принято на заседании собрания депутатов.

Напомним, в марте депутаты ЗСО приняли проекты нормативных правовых актов о преобразовании Коркинского муниципального района в муниципальный округ. В его состав вошли Коркинское городское поселение, Первомайское городское поселение и Розинское городское поселение. Административный центр будет в Коркино.

В сентябре был объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципального округа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации округа, по итогу конкурса до голосования были допущены действующая глава района Наталья Лощинина, депутат окружного собрания и исполнительный директор производственного предприятия Николай Курисько и заместитель директора образовательного центра в Челябинске Виталий Пипченко.

Депутаты на заседании поддержали кандидатуру Лощининой.

Теги: Коркинский округ, Наталья Лощинина,



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