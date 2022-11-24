В Челябинской области выбрали главу муниципального округа

Главой Коркинского муниципального округа избрана Наталья Лощинина. Соответствующее решение было принято на заседании собрания депутатов.

Напомним, в марте депутаты ЗСО приняли проекты нормативных правовых актов о преобразовании Коркинского муниципального района в муниципальный округ. В его состав вошли Коркинское городское поселение, Первомайское городское поселение и Розинское городское поселение. Административный центр будет в Коркино.

В сентябре был объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципального округа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации округа, по итогу конкурса до голосования были допущены действующая глава района Наталья Лощинина, депутат окружного собрания и исполнительный директор производственного предприятия Николай Курисько и заместитель директора образовательного центра в Челябинске Виталий Пипченко.

Депутаты на заседании поддержали кандидатуру Лощининой.