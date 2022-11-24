Минтранс приказал пассажиров верхних полок в поездах пускать вниз для приема пищи

Пассажиры верхних полок поездов получат право занимать нижние места для приема пищи. Приказ об этом издал Минтранс РФ, сообщает Общественная палата РФ. Он вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Изменения приняты в связи с обращениями граждан, которые жаловались на невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхних полках.

Отныне "законное" время для завтрака - полчаса с 7.00 до 10.00, для обеда - до часа с 12.00 до 15.00, для ужина - полчаса с 19.00 до 21.00.

Ранее был урегулирован подобный вопрос - о размещении ручной клади в вагоне. Если специальный отсек для ручной клади есть только вверху или только внизу, то оставлять свои вещи в нем могут все пассажиры независимо от того, едут ли они на верхней или нижней полке.

Приказ Минтранса странный, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Непонятно, если пассажир нижней полки будет спать, будут ли его будить силой и убеждать предоставить место. В этом случае непонятно, зачем пассажиру нижней полки оплачивать место дороже, если все равно спокойно отдохнуть не получится", - отметил эксперт.

Он подвергает сомнению не право пассажира есть на нижней полке, а сам приказ, который регулирует то, что легко решается между людьми.

Музыкант Юрий Лоза обратил внимание на эту новость. Он написал, что и представить не мог, что существует такая проблема.

"Ежу понятно, что трапезничать лежа нельзя, поэтому пассажир верхней полки должен будет сесть и свесить ноги. А так как кушать нужно над столом, пассажирам нижних полок придется привыкать к запаху чьих-то носков, порой весьма несвежих. И если в этот момент они тоже надумают поесть, то я им не завидую. Смех смехом, но я действительно не припомню случая, когда пассажиры нижних полок кого-то погнали наверх принимать пищу. Видимо, чиновникам просто заняться нечем", - написал Лоза.

Тем не менее, приказ Минтранса свидетельствует о недостатке взаимопонимания между россиянами, что является тревожным сигналом.