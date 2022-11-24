Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после публикации видео ее сына с сырым мясом

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина подала в отставку после появления в Сети скандального ролика с ее сыном.

Как написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале, чиновница руководствовалась "целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье".

Ранее в телеграм-каналах появилось видео с подростком, который ест сырое мясо и описывает эмоции от умывания кровью. Утверждалось, что это 17-летний сын Майниной.

Одноклассники подростка рассказали, что он публиковал несколько роликов с угрозами в Telegram-канале класса своего учебного заведения. В роликах юноша обещал устроить самосуд над школьниками.

Руководитель регионального Минцифры объяснила это поведение желанием молодого человека привлечь к себе внимание.