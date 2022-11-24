В Челябинской области мужчину осудят за получение ожогов ребенком на Бажовском фестивале

В Челябинской области жителя Миасса будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, на Бажовском фестивале 18 июля мужчина во время розжига мангала допустил возгорание воспламеняющейся жидкости, искры пламени попали на синтетические брюки 11-летнего ребенка, который стоял рядом.

Ребенок получил термические ожоги ног и руки 2-3 степени, площадью 15% поверхности тела, также у него развилась ожоговая болезнь.

Мужчина вину признал в полном объеме.