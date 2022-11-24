Мурашко заявил о создании "цифровых двойников" пациента и врача

Минздрав РФ работает над оцифровкой системы здравоохранения. Будут созданы "цифровые двойники" врача и пациента. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко на "правительственном часе" в Госдуме.

"Работаем над созданием домена здравоохранения… Это путь к формированию цифровых двойников пациента, врача, государства, медицинской организации. Это значимо облегчит персонификацию медицинской деятельности", — сказал Мурашко.

О "цифровых двойниках" он уже говорил в прошлом году. Будто бы это улучшит медицинское обслуживание населения.

По мнению ряда экспертов, создание цифровых медицинских досье на граждан уничтожит медицинскую тайну. Также есть реальная опасность поражения людей в правах, например по "прививочному статусу" или иной причине медицинского характера, потому что у государства будет единая база данных на всех людей. Начало этому было положено во время прививочной кампании по ковиду.

Ранее депутат Госдумы Николай Николаев говорил и об опасности другого рода. Например, данные на пациентов утекли в сеть и стали доступны банку. Он обязательно поищет данные о состоянии здоровья человека: не стоит ли отказать в кредите тем, у кого "ненадежное" здоровье, а то он его не выплатит? То есть цифровизация медицины несет и угрозу сегрегации по признаку здоровья.

Что касается защищенности цифровых медицинских данных, то, по последним данным, 96% российских организаций не защищены от проникновения в свою локальную сеть, поэтому утечки почти неизбежны, что ранее уже неоднократно случалось.