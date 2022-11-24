24 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: РМК

Оператор ликвидации Коркинского разреза подтвердил соответствие международным стандартам охраны труда и окружающей среды

Оператор проекта ликвидации Коркинского угольного разреза ООО "Промрекультивация" успешно прошел аудит на соответствие международным стандартам менеджмента, охраны труда и окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Предприятие получило сертификаты соответствия требованиям двух международных стандартов: ISO 14001:2015 – "Система экологического менеджмента" и ISO 45001:2018 "Система менеджмента безопасности здоровья и охраны труда". Они будут действительны три года. В течение этого периода на предприятии будет проходить ежегодный инспекционный контроль.

Коркинский разрез(2022)|Фото: РМК

За пять лет специалисты "Промрекультивации" локализовали 556 тысяч квадратных метров зон самонагревания при общей площади горной выработки Коркинского угольного разреза более 8 млн квадратных метров. Выбросы снижены с 950 тонн в год в 2017 году до 36 тонн в год в 2021 году. По данным независимых лабораторий, в течение 2022 года ни разу не было превышения допустимых концентраций содержания вредных веществ в воздухе.

РМК внедряет международные стандарты на всех предприятиях Группы. Успешно прошли сертификацию Томинский и Михеевский ГОКи, Новгородский металлургический завод, Кыштымский медеэлектролитный завод, заводы "Карабашмедь" и "Уралгидромедь", а также горно-обогатительное предприятие "ОРМЕТ" и Александринская горно-рудной компания.

Теги: Коркинский разрез, РМК,



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