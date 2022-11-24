Оператор ликвидации Коркинского разреза подтвердил соответствие международным стандартам охраны труда и окружающей среды

Оператор проекта ликвидации Коркинского угольного разреза ООО "Промрекультивация" успешно прошел аудит на соответствие международным стандартам менеджмента, охраны труда и окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Предприятие получило сертификаты соответствия требованиям двух международных стандартов: ISO 14001:2015 – "Система экологического менеджмента" и ISO 45001:2018 "Система менеджмента безопасности здоровья и охраны труда". Они будут действительны три года. В течение этого периода на предприятии будет проходить ежегодный инспекционный контроль.

За пять лет специалисты "Промрекультивации" локализовали 556 тысяч квадратных метров зон самонагревания при общей площади горной выработки Коркинского угольного разреза более 8 млн квадратных метров. Выбросы снижены с 950 тонн в год в 2017 году до 36 тонн в год в 2021 году. По данным независимых лабораторий, в течение 2022 года ни разу не было превышения допустимых концентраций содержания вредных веществ в воздухе.

РМК внедряет международные стандарты на всех предприятиях Группы. Успешно прошли сертификацию Томинский и Михеевский ГОКи, Новгородский металлургический завод, Кыштымский медеэлектролитный завод, заводы "Карабашмедь" и "Уралгидромедь", а также горно-обогатительное предприятие "ОРМЕТ" и Александринская горно-рудной компания.