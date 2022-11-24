В Челябинской области выросли цены на картофель, капусту и яйца

В Челябинской области за две недели выросли цены на картофель, капусту белокочанную и яйца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, картофель подорожал на 5,79% (1,33 руб.), десяток куриных яиц – на 2,99% (1,92 руб.), капуста белокочанная – на 3,26% (0,54 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них пять выросли, а девять показали снижение цен. Так, стоимость сахара снизилась на 4,15 % (2,75 руб.), гречневой крупы на 3,37 % (3,79 руб.) и курица на 2,48 % (3,91 руб.).