24 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

МИД: Россия не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши на падение ракеты

Россия не планирует поспешных мер в связи с русофобной реакцией Польши на ЧП с ракетой, заявили в МИД РФ.

"Но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей", — приводит заявление ведомства РИА Новости.

В МИД напомнили, что 16 ноября был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому "был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу".

Напомним, польский президент Анджей Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши с последовавшей смертью двух фермеров была несчастным случаем. Глава государства сообщил, что ракета украинской системы ПВО упала в шести километрах от границы, ее не удалось перехватить.

Также он сообщил, что "ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу".

Теги: мид рф, польша, ракета



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