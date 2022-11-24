24 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прошла мозгобойня "КиноWinkВечер" в честь дня телевидения

23 ноября "Ростелеком" совместно с разработчиками квизов Ruda Games устроил интеллектуальный праздник для умников и умниц из Екатеринбурга. Игра "мозгобойня" в этот раз была посвящена темам кино и телевидения, конечно, гораздо легче оказалось тем, кто уже подключен к Wink и не только смотрит много кино и сериалов, но и "шарит" в сервисе — про него тоже были вопросы.

Мозгобойня(2022)|Фото: Накануне.RUМозгобойня(2022)|Фото: Накануне.RU

Всемирный день телевидения в Екатеринбурге отметили в StandUp Spot классической "мозгобойней". Что примечательно, вопросы касались самых разных жанров, а не только американского кино и сериалов, загадывались популярные в мире докудрамы, были вопросы по мультфильмам и спорту, так как все профильные каналы также представлены в Wink.

Победители, опытная в квизах команда "Pa pesto falle!!!", отметили и особую хитрость в формулировках вопросов: "Когда вопрос был про съемочную площадку во Франции, называли "ее", и все думали, что должна быть локация типа Эйфелевой башни, раз "она", а оказался Форт Боярд".

Но, несмотря на попытки организаторов запутать и усложнить победу, все получили большое удовольствие и посмеялись, когда на краткое описание фильма "Лысый мужчина убивает родителей мальчика и потом преследует его 18 лет" — правильным ответом оказался "Гарри Поттер".

Мозгобойня(2022)|Фото: Накануне.RUМозгобойня(2022)|Фото: Накануне.RU

"Мозгобойня" в Екатеринбурге пользуется бешеной популярностью уже не первый год, весело провести время с друзьями и показать всем свой прокачанный интеллект — всегда привлекательная идея для вечера, но особенно приятно еще и получить призы – в этот раз "Ростелеком" предоставил победителям три месяца подписки на Wink, который работает сразу на пяти устройствах.

Мозгобойня(2022)|Фото: Накануне.RUМозгобойня(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: мозгобойня, КиноWinkВечер, Ростелеком, екатеринбург



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