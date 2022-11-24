24 Ноября 2022
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В течение 2023-2024 годов в Новосибирской области капитально отремонтируют 29 школ

В Новосибирской области продолжается реализация программы по капитальному ремонту и оснащению школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Накануне стало известно, что минпросвещения РФ отобрало 29 объектов, расположенных на территории Новосибирской области, с двухлетним сроком проведения капитального ремонта в 2024-2025 годах.

Ремонт школы № 25(2020)|Фото: Накануне.RU

Накануне вопросы образовательных организаций региона рассматривали в правительстве региона на очередном заседании оперативного штаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, которое провел заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Как сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, в период 2022-2023 в регионе капитально ремонтируются 25 зданий школ, по состоянию на 22 ноября работы завершены на 12 объектах, и ещё в 1 школе ремонт будет выполнен к 1 декабря. На остальных объектах проведение ремонтных работ запланировано и на 2023 год.

Продолжается работа по формированию планов по капитальному ремонту школ на предстоящие периоды - минпросвещения РФ уведомило об отборе 29 объектов, расположенных на территории Новосибирской области, с двухлетним сроком проведения капитального ремонта на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей, в том числе: на ремонтные работы более 2,2 млрд рублей; на оснащение – 246,5 млн рублей.

Теги: ремонт школ, капремонт, минпросвещения



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