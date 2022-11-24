Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинской области

В Челябинской области микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДЛТП пострадали восемь человек, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла 23 ноября на автодороге Миасс-Карабаш. Водитель микроавтобуса Хендай Старекс не справился с управлением в сложных метеоусловиях и допустил съезд с проезжей части. На обочине автобус остановился, наехав на дерево.

В ДТП пострадали восемь человек. Двум мужчинам потребовалась эвакуация до автомобилей скорой медицинской помощи с применением носилок.