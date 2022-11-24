В Челябинской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве жены и ранении младенца

В Магнитогорске суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве жены и покушении на убийство младенца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 21 января.

По версии следствия, днем 17 ноября в квартире пьяный подозреваемый поссорился с супругой. Он нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась. Кроме того, он нанес ножевые ранения 3-месячному сыну и себе. Ребенку оказана медицинская помощь.

Первым на место преступления прибыл старший участковый уполномоченный. Он обезвредил подозреваемого и увидел младенца в крови, который лежал в коляске. Он вызвал скорую помощь и сам оказал мальчику первую помощь, чтобы он не умер от потери крови.