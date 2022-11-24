Минтруд проинформирует россиян о праве на выплаты из пенсионных накоплений

Министерство труда России планирует повысить информированность граждан о своих пенсионных правах.

Минтруд подготовил поправки в закон "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", которыми предлагает наделить объединенный Социальный фонд обязанностью по информированию россиян о состоянии их накопительных пенсионных счетов и правах на выплаты.

Речь идет о застрахованных гражданах, которые формировали свои пенсионные накопления до 2014 года в негосударственных пенсионных фондах. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правительственную комиссию.

Как следует из пояснительной записке к проекту закона, в настоящее время значительная часть россиян не обращаются за выплатами, или делает это с задержкой, так как не знает о наступлении соответствующих оснований. Для информирования Минтруд предлагает использовать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере – внедрение витрины взаимодействия с гражданами в автоматическом режиме планируется запустить в апреле – июне 2024 года.

Как ожидается, платформа станет единым центром, через который можно будет узнать информацию по вопросам соцзащиты и получить господдержку.