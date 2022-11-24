Импортные новогодние елки могут подорожать на четверть

В Рослесинфорге заявили о возможном подорожании импортных новогодних елок.

Ранее новогодние деревья в основном завозились из Дании и Польши. Согласно прогнозу, накрутка цены может достигнуть 25%. Отмечается, что цена импортных елок была в 3-4 раза выше российских. При этом в ведомстве считают, что дефицита елок точно ждать не стоит.

Как отмечают в Рослесинфорге, такая ситуация позволит отечественным заготовителям елок, пихт и сосен увеличить темпы заготовки деревьев, сообщает ТАСС.

Ожидается, что в России заготовят 55 тыс. новогодних деревьев. В основном елки поставляют Кемеровская и Иркутская области, а также Красноярский край. В Центральную полосу России елки поступают из Новогородской области.

Основной поставщик искусственных елок — Китай. Их дефицита в Рослесинфорге не ожидают.