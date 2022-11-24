24 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

От кого позвонил телефон: клиенты виртуальной АТС "Ростелекома" смогут повысить эффективность рекламы

Клиенты «Ростелекома» смогут управлять эффективностью своих рекламных кампаний, подключив услугу «Коллтрекинг» в личном кабинете облачного сервиса «Виртуальная АТС» (ВАТС). «Коллтрекинг» — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком", ранее для использования услуги «Коллтрекинг» требовалось заключать отдельный договор. Для удобства клиентов «Ростелеком» интегрировал услугу в облачную платформу, на которой работает телефония, и теперь любой пользователь виртуальной АТС может самостоятельно подключить этот сервис.

Пользователям ВАТС также доступны все дополнительные возможности коллтрекинга, включая опции «Лид» и «Чат». Лид позволяет увеличить конверсию за счет размещения на сайте форм взаимодействия с посетителями, таких как оформление заявки, заказ обратного звонка или персональное предложение. Чат предлагает дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут звонить. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и отвечать на все вопросы.

«На сегодняшний день "Виртуальной АТС" пользуются более десяти тысяч государственных и коммерческих компаний Свердловской области. Облачный сервис доступен в 36 населенных пунктах Среднего Урала, где присутствует "Ростелеком". Организации могут воспользоваться новой услугой "Коллтрекинг" и повысить эффект от рекламных кампаний. Набор маркетинговых инструментов поможет определять источники заявок и общаться с клиентами в онлайн-формате», — говорит Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

На подключение номеров для коллтрекинга действуют специальные условия. Все вызовы, переадресованные на номера ВАТС, остаются бесплатными.

коллтрекинг, телефон, бизнес, звонок(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

С подробными условиями предоставления сервиса «Виртуальная АТС» и услуги «Коллтрекинг» можно ознакомиться на сайте rt.ru.

Теги: ростелеком, коллтрекинг, атс, облачная платформа



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