23 Ноября 2022
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Общество В России
Фото:nakanune.ru

КПРФ предлагает амнистировать всех осужденных за дискредитацию ВС РФ и иноагентство

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы проекты постановлений о проведении амнистии в честь столетия образования СССР (дата будет отмечаться 30 декабря). Предлагается освободить осужденных по "политическим" статьям: за дискредитацию вооруженных сил, нарушения в статусе иноагента и т.д.

Коммунисты предлагают амнистировать всех, кто совершил преступление по неосторожности и осужден на срок до пяти лет. Также предлагается освободить осужденных впервые за преступления небольшой и средней тяжести (но с учетом ряда условий: инвалидность, женщины с детьми и беременные, одинокие отцы, осужденные условно и т.д.).  

Амнистия не распространится на осужденных по тяжким статьям.

Теги: кпрф, амнистия, иноагенты, осужденные



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