"Всем хватит!": Медведев посоветовал не надеяться на истощение запасов оружия у России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России достаточный запас высокоточного оружия. Более того, объем его производства наращивается, подчеркнул политик.

По словам Медведева, "враги продолжают внимательно калькулировать" пуски и запасы России.

"Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" - сообщил зампред Совбеза в телеграм-канале.

Ранее Медведев поучаствовал в контрольной проверке выпуска танков на "Уралвагонзаводе", после чего призвал не надеяться на то, что "военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся".