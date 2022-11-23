11 декабря состоится последний рейс "Ласточки" по маршруту Пермь - Екатеринбург

11 декабря состоится последний рейс "Ласточки" по маршруту Пермь - Екатеринбург. После этого программа будет прекращена, сообщает "РБК-Пермь" со ссылкой на "Федеральную пассажирскую компанию".

Отмена поезда связана с его низкой рентабельностью. С момента запуска поезда (в декабре 2019 года) по настоящее время, средняя наполняемость поезда была меньше половины, и составляла почти 44%.

"В 2021 году, с целью привлечения дополнительного пассажиропотока, были установлены специальные пониженные тарифы на билеты, но даже эта мера не позволила нарастить объем перевозимых пассажиров поездом "Ласточка" №802/803 Екатеринбург – Пермь – Екатеринбург".

Однако, как отмечают в компании, при необходимости поезд вновь может быть назначен, как на регулярной основе, так и на отдельные календарные даты.