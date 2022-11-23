Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий россиян до 2025 года

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий россиян до 2025 года. Законопроект внесло правительство, его поддержало большинство депутатов.

Правительство обосновывает заморозку желанием сэкономить: "реализация законопроекта позволит сократить переход из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 млрд руб.".

Мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии действует с 2014 года и ежегодно продлевается: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть.

"Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда – без заморозки для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета", - объясняют в Госдуме. Другими словами, 6%, которые работодатель перечисляет в ПФР, идут на покрытие расходов ПФР, а не на счет работника.