23 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Минобороны опровергают контакты главы Генштаба Герасимова с коллегой из НАТО

В Минобороны РФ опровергли информацию издания Euractiv о якобы имеющих место регулярных контактах главы Генштаба Валерия Герасимова и председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра. В публикации говорилось, что почти с начала СВО высокопоставленные военные наладили канал связи, чтобы избегать опасных инцидентов. Особенно это касается кораблей в Черном море. В Минобороны России заявили, что это "вымысел от начала до конца".

"Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем военного комитета НАТО или другими представителями североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было", — заявили в Минобороны.

Теги: валерий герасимов, генштаб, нато, опровержение, минобороны



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