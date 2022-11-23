В Минобороны опровергают контакты главы Генштаба Герасимова с коллегой из НАТО
В Минобороны РФ опровергли информацию издания Euractiv о якобы имеющих место регулярных контактах главы Генштаба Валерия Герасимова и председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра. В публикации говорилось, что почти с начала СВО высокопоставленные военные наладили канал связи, чтобы избегать опасных инцидентов. Особенно это касается кораблей в Черном море. В Минобороны России заявили, что это "вымысел от начала до конца".
"Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем военного комитета НАТО или другими представителями североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было", — заявили в Минобороны.