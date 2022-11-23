Житель Челябинска получил 3 года колонии за анонимный звонок о "минировании" школы

В Челябинске местного жителя приговорили к 3 годам в колонии строгого режима за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

В апреле текущего года мужчина сообщил о "минировании" одной из школ Челябинска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В Агаповском районе местного жителя приговорили к 1,5 годам условно за ложное анонимное сообщение о минировании объектов здравоохранения.

В 2022 году в регионе были задержаны 38 лиц, осуществивших анонимные звонки, восемь из них осуждены.