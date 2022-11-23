В Челябинской области выявили первые случаи гриппа

В Челябинской области выявлены первые случаи гриппа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Выявлены первые случаи гриппа А (H3N2), (H1N1)/pdm и В, при этом сохраняется циркуляция возбудителей других сезонных острых респираторных заболеваний: вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов", - говорится в сообщении.

В целом ситуации по ОРВИ в регионе оценивается как неблагополучная. За неделю в регионе зарегистрировано 28 тыс. 500 случаев ОРВИ и гриппа, что на 11% выше уровня предыдущей недели. Отмечается рост заболеваемости среди школьников и подростков.