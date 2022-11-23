Чистая прибыль группы "Тинькофф" за третий квартал снизилась в 2,8 раза
Чистая прибыль TCS Group (управляет "Тинькофф банком" и другими сервисами, с ним связанными) снизилась в третьем квартале 2022 года в 2,8 раза относительно такого же периода 2021 года, передают "Ведомости".
В январе-сентябре прибыль компании составила 10,1 млрд руб. – это уже в 4,6 раза меньше, чем аналогичный показатель прошлого года.
С начала военной спецоперации "Тинькофф" еще не раскрывал абсолютные квартальные результаты.
Падение прибыли компания объясняет ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к созданию резервов.