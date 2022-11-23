Победители конкурса воронежских муниципалитетов получат гранты от областных властей

В 2022 году на участие в конкурсе "Лучшее муниципальное образование Воронежской области" поступило 242 заявки от 191 поселений региона. Это около 43% от всех воронежских поселений.

Как сообщает пресс-центр правительства Воронежской области, конкурс шел в 4 этапа: прием документов и подача материалов для участия, проверка документов и оценка всех предоставленных материалов и отбор претендентов на победу, выезд членов комиссии в поселения, которые попали в список претендентов на победу и, наконец - подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Конкурсные номинации были разделены на категории в зависимости от числа жителей. По итогам рассмотрения комиссией определили 64 претендента на почетное звание победу. Отметим, что проверку достоверности представленных материалов члены конкурсной комиссии проверяли лично и очно, они посетили каждое конкретное поселение. И уже по итогам выезда в так называемый шорт-лист вошли 29 поселений из 17 муниципальных районов Воронежской области.

В главной номинации «Лучшее муниципальное образование» победителями стали: в категории «Поселения с числом жителей свыше 3000 человек» — Краснянское сельское поселение Новохопёрского района; в категории «Поселения с числом жителей от 1500 до 3000 человек» — Манинское сельское поселение Калачеевского района; в категории «Поселения с числом жителей менее 1500 человек» — Новосолдатское сельское поселение Репьевского района.

Победители получат гранты из областного бюджета. Общая сумма грантов составляет 19,5 млн рублей. Наибольшая сумма гранта — в номинации «Лучшее муниципальное образование» — 1,7 млн рублей, наименьшая — по номинации «Лучшая муниципальная практика» в категории «Сельские поселения» — 750 тыс. руб. Главы получат от 50 до 95 тыс. рублей, служащие от 30 до 55 тыс. рублей.

Кроме того, победители в номинациях «Лучший глава администрации муниципального образования» и «Лучший муниципальный служащий» будут награждены поощрениями губернатора и правительства Воронежской области.Участники Конкурса, вышедшие в финал, получат дипломы финалистов конкурса.

Справка. Конкурс проводится в регионе с 2011 года среди городских и сельских поселений. Цель его проведения в поощрении муниципальных образований, которые смогли показать хорошие результаты в оперативном решении вопросов местного значения. А также повышение качества работы администрации поселений.