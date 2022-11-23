Победители конкурса воронежских муниципалитетов получат гранты от областных властей

23 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Воронежская область
Фото:Накануне.RU

Победители конкурса воронежских муниципалитетов получат гранты от областных властей

В 2022 году на участие в конкурсе "Лучшее муниципальное образование Воронежской области" поступило 242 заявки от 191 поселений региона. Это около 43% от всех воронежских поселений.

Как сообщает пресс-центр правительства Воронежской области, конкурс шел в 4 этапа: прием документов и подача материалов для участия, проверка документов и оценка всех предоставленных материалов и отбор претендентов на победу, выезд членов комиссии в поселения, которые попали в список претендентов на победу и, наконец - подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Конкурсные номинации были разделены на категории в зависимости от числа жителей. По итогам рассмотрения комиссией определили 64 претендента на почетное звание победу. Отметим, что проверку достоверности представленных материалов члены конкурсной комиссии проверяли лично и очно, они посетили каждое конкретное поселение. И уже по итогам выезда в так называемый шорт-лист вошли 29 поселений из 17 муниципальных районов Воронежской области.

В главной номинации «Лучшее муниципальное образование» победителями стали: в категории «Поселения с числом жителей свыше 3000 человек» — Краснянское сельское поселение Новохопёрского района; в категории «Поселения с числом жителей от 1500 до 3000 человек» — Манинское сельское поселение Калачеевского района; в категории «Поселения с числом жителей менее 1500 человек» — Новосолдатское сельское поселение Репьевского района.

Победители получат гранты из областного бюджета. Общая сумма грантов составляет 19,5 млн рублей. Наибольшая сумма гранта — в номинации «Лучшее муниципальное образование» — 1,7 млн рублей, наименьшая — по номинации «Лучшая муниципальная практика» в категории «Сельские поселения» — 750 тыс. руб. Главы получат от 50 до 95 тыс. рублей, служащие от 30 до 55 тыс. рублей.

Кроме того, победители в номинациях «Лучший глава администрации муниципального образования» и «Лучший муниципальный служащий» будут награждены поощрениями губернатора и правительства Воронежской области.Участники Конкурса, вышедшие в финал, получат дипломы финалистов конкурса.

Справка. Конкурс проводится в регионе с 2011 года среди городских и сельских поселений. Цель его проведения в поощрении муниципальных образований, которые смогли показать хорошие результаты в оперативном решении вопросов местного значения. А также повышение качества работы администрации поселений.

Теги: поселения, конкурс, гранты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети