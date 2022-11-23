23 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске свидетель по делу осужденного за сбыт наркотиков экс-полицейского изменил показания

В Челябинске ключевой свидетель по делу бывшего полицейского Наиля Курманова, осужденного к 10,5 годам колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и сбыт наркотиков, изменил показания. Алексей Лебедев заявил, что показания, которые он давал против экс-сотрудника полиции были неправдивые и даны под давлением, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наркотические средства Курманов Наиль мне не передавал. В 2019 году была доследственная проверка по данному уголовному делу против Курманова Наиля. Я следователю по Тракторозаводскому району начал рассказывать, что наркотики Курманов Наиль мне не передавал. Но следователь мне пояснил, что данные показания не нужны, так как Курманов должен быть осужден и должен отбывать наказание, так как против него возбуждено уголовное дело, его не должны оправдать", - рассказал свидетель.

По словам свидетеля, в 2015 году, когда он и еще два заключенных возвращались из отдела полиции, у них были изъяты наркотические средства.

"Нам сказали давать показания против оперуполномоченного по Калининскому отделу. Мне приходилось давать такие показания, так как я находился тогда в следственном изоляторе № 1… Данные показания я давал под давлением, опасался за свою жизнь и здоровье. Надеюсь, что Курманова освободят либо возбудят следственную проверку, в которой я дам дальнейшие показания, которые помогут восстановить справедливость", - заявил он.

Также Лебедев сообщил, что решил дать новые показания, поскольку уезжает в ЧВК, чтобы искупить долг перед Родиной.

Адвокат Наиля Курманова Константин Акулич сообщил Накануне.RU, что уже передал информацию в прокуратуру. "В строгом соответствии с законом обратился в прокуратуру, проинформировал, что есть такая информация, чтобы провели проверку и в случае подтверждения обратились в суд с пересмотром дела по вновь открывшимся обстоятельствам", - рассказал он.

В феврале 2021 года Наиль Курманов был приговорен к 10,5 годам в колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и сбыт наркотиков. По версии следствия, он передавал заключенным наркотики. Экс-полицейский свою вину не признает.

Теги: полицейский, наркотики, свидетель, суд, прокуратура,



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