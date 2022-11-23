Сургут полностью обеспечен больницами, - губернатор

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции рассказала о развитии поликлиник в Сургуте.

"Если говорить о нормативах, то Сургут – город, который по нормативам полностью обеспечен больницами. Второе, удобно - не удобно. Мы ранее приняли решение о размещении терапевтов и педиатров в первых этажах жилых домов. Это удобно", - сказала Комарова.

Что касается высокотехнологичной помощи, требуются специальные здания.

"Упомяну о том, что Сургут в 2021 г. получил поликлинику на 400 посещений, центр онкологической помощи, центр материнства и детства. Остро необходимы станции "скорой помощи", переливания крови. Мы занимаемся этой темой, тут двух мнений быть не может", - сказала Комарова.