23 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ипотеку с околонулевой ставкой планируют запустить в приграничных регионах, - СМИ

Российские власти планируют запустить сельскую ипотеку со ставкой не более 0,1 процента годовых в нескольких приграничных регионах страны, сообщает "Российская газета".

Об изменениях в выдаче сельской ипотеки говорится в поправках к плану реализации Стратегии пространственного развития России до 2025 года, уточняет издание. Инициативу прорабатывают Минсельхоз, Минэкономразвития и Минстрой.

Получить ипотеку по околонулевой ставке на строительство или приобретение жилья смогут жители отдельных районов Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Северной Осетии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской и Челябинской областей.

Программа "Сельская ипотека" была запущена в 2020 году. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. В августе власти сделали программу бессрочной.

Теги: ипотека, сельская ипотека, приграничные регионы



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