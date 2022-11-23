"Уралкалий" проводит конкурс "Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве" среди ВУЗов и научных центров

23 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование Приволжский ФО Пермский край
Фото:Global Look Press

"Уралкалий" проводит конкурс "Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве" среди ВУЗов и научных центров

Один из крупнейших мировых производителей калия компания "Уралкалий" объявляет о проведении конкурса научно-исследовательских работ по совершенствованию подходов и повышению уровня эффективности применения калийных удобрений в сельском хозяйстве. Конкурс проводится в партнерстве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В мероприятии могут принимать участие высшие учебные заведения и научные учреждения Российской Федерации, располагающие материально-технической и научной базой для проведения подобных исследований.

"Компания как отраслевой лидер считает важным поддерживать научные исследования, ориентированные на популяризацию использования калийных удобрений в России. Мы приветствуем участников конкурса и готовы содействовать продвижению лучших из предложенных решений", - отметил гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря 2022 года. Награждение победителей планируется провести в рамках XXV Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2023". Три лучших работы будут отмечены денежными призами.

Теги: Уралкалий, конкурс, эффективное применение калийных удобрений



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети