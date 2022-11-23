"Уралкалий" проводит конкурс "Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве" среди ВУЗов и научных центров

Один из крупнейших мировых производителей калия компания "Уралкалий" объявляет о проведении конкурса научно-исследовательских работ по совершенствованию подходов и повышению уровня эффективности применения калийных удобрений в сельском хозяйстве. Конкурс проводится в партнерстве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В мероприятии могут принимать участие высшие учебные заведения и научные учреждения Российской Федерации, располагающие материально-технической и научной базой для проведения подобных исследований.

"Компания как отраслевой лидер считает важным поддерживать научные исследования, ориентированные на популяризацию использования калийных удобрений в России. Мы приветствуем участников конкурса и готовы содействовать продвижению лучших из предложенных решений", - отметил гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря 2022 года. Награждение победителей планируется провести в рамках XXV Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2023". Три лучших работы будут отмечены денежными призами.