Депутаты Госдумы требуют признать экстремистской организацией студенческий журнал DOXA

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранцев во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с требованием признать студенческое издание DOXA экстремистской организацией. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев ("Единая Россия").

"Анализ комиссией материалов издания Doxa, которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру РФ о признании издания Doxa экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны", - сообщил депутат.

После начала специальной военной спецоперации сайт издания в России был заблокирован.

Журнал DOXA начинался как студенческое издание Высшей школы экономики, но потерял он потерял этот статус после освещения выборов в Мосгордуму в 2019 году. В издании критикуется неэтичное поведение преподавателей, публикуются открытые письма студентов, с левых позиций освещаются актуальные общественно-политические события. Позже против членов редакции издания были возбуждены уголовные дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.