В Госдуме собрали досье на 150 россиян, призывавших к санкциям против РФ

В Госдуме специальная комиссия по расследованию вмешательства иностранцев во внутренние дела России собрала данные на 150 россиян, которые, по мнению депутатов, призывали к введению санкций в отношении России.

По словам главы комиссии Василия Пискарева, материалы будут направлены силовикам для проверки на наличие административного или уголовного преступления. Ранее Госдума ввела ответственность за призывы к введению санкций против РФ или отдельных россиян.