Для Челябинска разработают предложения по модернизации системы ливневых стоков

Мэрия Челябинска заключила контракт на разработку и актуализацию системы водоотведения ливневых стоков. Об этом сообщила глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

"В августе был заключен контракт на разработку и актуализацию системы водоотведения ливневых стоков и ее перекладку в информационную часть, чтобы мы понимали, что происходит", - рассказала мэр.

В настоящий момент собираются все исходные данные по имеющимся ливневым канализациям и стокам. После этого мэрии будут выданы предложения о необходимости строительства или модернизации дополнительных коллекторов.

"Мы ждем эту работу. Она глобальная, она затратная, но это нужно делать, и мы это будем делать", - подчеркнула Наталья Котова.