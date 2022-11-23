23 Ноября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Губернатор ХМАО рассказала, сколько стоит поставленная в Белоруссию югорская продукция

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции рассказала о сотрудничестве округа и Белоруссии.

"Мы обмениваемся бизнес-миссиями и возлагаем на эти контакты большие надежды. Сотрудничаем в ТЭК, научно-техническом, культурном направлениям. Это – в фокусе отношений с компаниями из Белоруссии", - сказала губернатор.

На фоне санкций важной сферой сотрудничества станет машиностроение. Речь тут идет о, например, пассажирских перевозках.

"Интересно поставить на белорусский рынок цементные смеси, литиевые батареи. Мы продаем продукцию Белоруссии на $1,5 млрд долларов, она нам – на $140 млн. Мы будем искать новые направления сотрудничества", - сказала Комарова.

Теги: Наталья Комарова, пресс-конференция



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