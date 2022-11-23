Новую лаву с промышленными запасами 3 млн тонн угля ввели в эксплуатацию на шахте "Распадская"

На шахте «Распадская» Распадской угольной компании (РУК) ввели в эксплуатацию новую лаву с промышленными запасами 3 млн тонн угля, сообщает пресс-служба компании.

Протяженность нового выемочного участка составляет 1,6 км, длина лавы – 300 метров. Выполнен весь комплекс горно-капитальных, проходческих и монтажных работ. В рамках подготовки лавы бригады проходческих участков № 7 и 30 прошли около 7 км горных выработок.

Особое внимание уделено промышленной безопасности участка. В лаве смонтированы цифровые системы машинного зрения, которые позволяют круглосуточно в режиме онлайн отслеживать все технологические процессы. Установлено 16 видеокамер, цифровые датчики работы очистного оборудования, контроля аэрогазовой обстановки и другие.

Отработка запасов данной лавы ведется на глубине около 600 метров. Забой оснащен современным очистным комплексом, приобретен и смонтирован новый забойный конвейер. Возможности оборудования и горно-геологические условия позволяют добывать до 9900 тонн угля в сутки.

Напомним, на шахте «Распадская» добывают коксующийся уголь марки ГЖ. В очистном забое работает один из лучших коллективов Распадской угольной компании – бригада Алексея Воронкова добычного участка №17. Отработку запасов горняки будут вести в течение полутора лет.